Fatima Ezzahra Halkhams, des pistes de ski à l’organisation des compétitions, un parcours sans faute

dimanche, 7 mars, 2021 à 14:15

– Par Mohammed Benmassaoud –

Casablanca – Des pistes de ski alpin à l’organisation des compétitions de cette discipline au sein de la Fédération royale marocaine de ski et sports de montagne (FRMSSM), Fatima Ezzahra Halkhams a signé un parcours sans faute avec détermination et audace pour se faire un nom parmi les meilleurs athlètes du ski alpin au niveau national.

Native de la ville d’Ifrane, où elle a intégré le Ski Club de la ville, Fatima Ezzahra est issue d’une famille qui fait la part belle à la pratique sportive, une aubaine pour cette athlète qui a foulé les pentes enneigées des somptueuses montagnes des environs de sa ville natale dès l’âge de 3 ans, grâce à son père qui l’a initié au ski alpin, « une passion familiale », a-t-elle confié à la MAP.

Le parcours sportif professionnel de cette jeune femme dynamique en dit long sur sa ténacité et sa passion, avec 18 ans de pratique à son actif durant lesquels elle a arpenté les pistes et parfois même escaladé les sommets escarpés pour vivre sa passion lors de ses entraînements intensifs. Un mode de vie pas très simple, non pas physiquement et mentalement pour cette athlète de haut niveau, mais au regard de sa volonté de poursuivre ses études en parallèle.

En compétition, l’athlète a remporté plusieurs titres dans toutes les tranches d’âge et les catégories, notamment le championnat du Maroc en 2009, un sacre qui lui est très cher car synonyme de reconnaissance de son talent et de son travail acharné.

Pour elle, le ski est avant tout un sport de dépassement personnel, car il fait partie des sports de challenge et de persévérance qui lui a permis de modeler sa personnalité et de définir des objectifs ambitieux tant au niveau personnel que professionnel.

Même loin des pentes et des pistes, cette mordue de sport extrême est restée dans le sillage de son sport de prédilection, car suite aux recommandations des membres de la FRMSSM, en reconnaissance de son talent, elle a été amenée à entraîner les futures athlètes de compétition, un immense honneur selon elle.

Après cette expérience enrichissante, Fatima Ezzahra officie actuellement au comité d’organisation des compétitions sportives des sports d’hiver et de chronométrage électronique au sein de la FRMSSM, une manière pour elle de garder la flamme de sa passion pour le ski toujours vive.

Son message pour les femmes marocaines en ce 8 mars : regardez toujours vers les sommets.