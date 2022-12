Fès: Un accueil chaleureux à l’attaquant de la sélection nationale Youssef En-Nesyri

jeudi, 22 décembre, 2022 à 20:42

Fès – Un accueil chaleureux a été réservé à l’international marocain Youssef En-Nesyri, jeudi à Fès, sa ville natale et ce, suite à sa brillante prestation avec l’équipe nationale lors de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022.

Lors de cette cérémonie d’accueil, organisée à l’initiative de l’Association des Oeuvres Sociales et Culturelles de la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, un vibrant hommage a été rendu au joueur de l’équipe nationale, en présence notamment des membres de sa famille ainsi qu’à ces coéquipiers qui ont atteint le dernier carré de cette compétition mondiale en faisant montre d’un sens élevé de patriotisme et d’abnégation.

Intervenant à cette occasion, le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, Adil Ibrahimi, a indiqué que l’hommage rendu à Youssef En-Nesyri constitue un geste symbolique en reconnaissance des efforts fournis par le joueur et pour la performance de l’ensemble des éléments de la sélection nationale.

L’exploit de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde 2022 devrait être une source d’inspiration pour l’ensemble des jeunes pour aller de l’avant, persévérer et travailler pour réaliser leurs rêves, a-il-ajouté.

Dans une déclaration à la presse, le joueur de l’équipe nationale marocaine, Youssef En-Nesyri, a fait savoir qu’il avait passé environ cinq ans à l’Académie Mohammed VI de football, ce qui l’a aidé à développer son talent et à progresser vers le professionnalisme, soulignant qu’il s’agit d’une importante expérience formatrice dans sa carrière.

L’international marocain a tenu à remercier les habitants de sa ville natale et le public marocain en général, pour l’amour et la reconnaissance dont ils ont montre à son égard.

Le joueur marocain Youssef En-Nesyri est né en juin 1997 à Fès, où il a pratiqué le football dès son plus jeune âge. Il a rejoint le Maghreb de Fès (MAS) en évoluant dans les différentes catégories au sein du club de la capitale spirituelle .

L’attaquant marocain a intégré, en 2011, l’Académie Mohammed VI de football, avant de rejoindre, quatre ans après, le club espagnol de Séville.

A rappeler que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, avait reçu, mardi à la Salle du Trône au Palais Royal à Rabat, les membres de l’équipe nationale de football, après leur brillante prestation à la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022.

Au cours de cette audience, le Souverain a décoré le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lakjaâ, l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui, et les joueurs de l’équipe nationale, qui étaient accompagnés de leurs mères, de Ouissams Royaux.