Fès-Meknès : Lancement officiel de la CRT Cup Golf 2024

lundi, 18 novembre, 2024 à 13:38

Fès – Le Conseil régional du tourisme (CRT) Fès-Meknès a donné, dimanche à Fès, le coup d’envoi officiel de la première édition de la CRT Cup Golf 2024, un événement d’envergure internationale qui se poursuivra jusqu’au 21 novembre.

Cette manifestation a réuni une soixantaine de personnalités venues d’Espagne, de France et des États-Unis, parmi lesquelles figurent d’anciens ministres, des champions sportifs de renommée mondiale, des présidents d’associations golfiques et d’importants tours opérateurs.

S’exprimant lors de cette rencontre, le président du CRT Fès-Meknès, M. Ahmed Sentissi, a mis en lumière l’envergure internationale de l’événement qui accueille une pléiade de personnalités de renom.

”La présence de grands tours opérateurs et de présidents de golf représentant des centaines de milliers de golfeurs en France et en Espagne constitue une opportunité unique pour notre région’’, souligne-t-il.

M. Sentissi a particulièrement insisté sur la dimension stratégique de l’événement, notamment en ce qui concerne le développement touristique de la région.

“CRT Cup Golf n’est pas qu’une simple compétition, c’est une vitrine exceptionnelle qui permettra à ces décideurs de découvrir nos infrastructures golfiques de classe mondiale, réparties entre le Royal Golf de Fès, le golf de Michlifen d’Ifrane et le Royal Golf de Meknès”, a-t-il expliqué.

M. Sentissi a également replacé l’événement dans le contexte plus large des ambitions sportives du Royaume, soulignant que cette manifestation s’inscrit parfaitement dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de faire du Maroc un acteur incontournable du sport international.

“Aux côtés de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030, la CRT Cup Golf contribue à renforcer le positionnement de notre pays sur l’échiquier sportif mondial. Notre région ambitionne de rejoindre Marrakech et Agadir parmi les destinations golfiques marocaines de premier plan, et cet événement constitue un pas important dans cette direction”, a-t-il conclu.

De son côté, l’ex-ministre française des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, Valérie Fourneyron, a placé la CRT Cup Golf dans une perspective géopolitique plus large. Pour l’ancienne ministre française, cet événement s’inscrit parfaitement dans la dynamique des grandes manifestations sportives internationales et témoigne de l’importance croissante du sport dans les relations internationales.

Elle a particulièrement salué la stratégie marocaine visant à accueillir des événements sportifs majeurs, citant notamment la future Coupe du Monde 2030, et a souligné comment ces manifestations contribuent à renforcer le rayonnement international du Royaume.

L’ex-ministre a également mis en exergue la dimension économique et touristique de l’événement. “Le poids du tourisme est capital dans l’économie locale et nationale”, a-t-elle souligné, avant de partager son admiration pour la qualité de l’accueil marocain, depuis l’aéroport jusqu’aux infrastructures sportives.

Mme Fourneyron a conclu en affirmant que les participants à la CRT Cup Golf deviendront sans nul doute “de véritables ambassadeurs du Maroc et de ce territoire merveilleux”, soulignant ainsi le potentiel de l’événement en termes de promotion touristique.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué régional du Tourisme à Fès, Abdellah Lamniai, a mis en avant le caractère hybride de la CRT Cup Golf, la définissant comme une manifestation à la fois sportive et touristique. Il a souligné que cet événement vise principalement à valoriser les infrastructures touristiques et sportives de la région, en particulier les quatre terrains de golf de la région.

Le délégué a également relevé l’importance de cette manifestation dans le contexte de l’animation touristique régionale. Reconnaissant un besoin persistant d’activités d’animation dans la région, il a présenté la CRT Cup Golf comme une réponse concrète à ce défi, estimant qu’elle constitue un exemple type d’événement capable de dynamiser l’offre touristique tout en mettant en valeur les atouts naturels et sportifs du territoire.

Cette initiative s’inscrit, selon lui, dans une démarche plus large visant à enrichir l’expérience des visiteurs et à renforcer l’attractivité de la destination Fès-Meknès.

Cette première édition du CRT Cup Golf est organisée par le Conseil régional du tourisme (CRT) Fès-Meknès, en collaboration avec le Conseil de la région Fès-Meknès, le ministère du Tourisme à travers l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), MADAEF golf de la CDG, ainsi que plusieurs partenaires privés.