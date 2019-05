Finale aller de la ligue des champions WAC-ETS : La CAF suspend pour six mois l’arbitre égyptien Gehad Grisha

mardi, 28 mai, 2019 à 14:55

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir a procédé, mardi, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation d’un homme et de son fils âgés de 47 et 19 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogue (chira).