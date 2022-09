Finale de la Coupe arabe (U17): L’UAFA inflige plusieurs sanctions à la Fédération algérienne de football

samedi, 10 septembre, 2022 à 21:24

Riyad – La commission disciplinaire et d’éthique de l’Union des associations arabes de football (UAFA) a rendu les décisions disciplinaires concernant les incidents ayant eu lieu à l’issue de la finale entre l’Algérie et le Maroc pour le compte de la Coupe arabe (U17), dont une amende de 120.000 dollars infligée à la Fédération algérienne de football (FAF) et la suspension d’un joueur algérien pour 6 mois.

Selon un communiqué de l’Union, la commission a décidé d’infliger une amende de 120.000 USD à la FAF pour avoir permis aux supporters d’entrer dans le stade, en plus d’une amende de 25.000 USD à la sélection algérienne pour la participation d’un certain nombre de ses joueurs à l’affrontement avec les joueurs marocains.

Elle a également décidé de suspendre le joueur de l’équipe nationale algérienne, Abdelhak Ben Adair, pour 6 mois pour avoir attaqué le portier marocain.

La sélection marocaine a également écopé d’une amende de 25.000 USD pour “la participation d’un certain nombre de ses joueurs à l’affrontement avec les joueurs de l’équipe nationale algérienne”.

La commission de discipline et d’éthique de l’UAFA a indiqué que les décisions sont susceptibles d’appel.

L’Union des associations arabes de football a affirmé, dans ce contexte, son rejet total de toute violation ou déviation de l’esprit sportif dans ses différentes compétitions.