Finale retour de la CAF : la Renaissance de Berkane a fait un match héroïque

lundi, 27 mai, 2019 à 10:51

La Première Assemblée du Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains (ONU-Habitat) a ouvert ses travaux, lundi dans la capitale kényane, Nairobi, avec l’objectif des organisateurs de voir cette assemblée sanctionnée par l’adoption de normes et de politiques mondiales qui devront guider la planification, la gestion et la gouvernance des villes et des communautés.