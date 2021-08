La FNSM prend part à la 42e conférence mondiale du scoutisme

samedi, 28 août, 2021 à 19:37

Rabat – La fédération nationale du scoutisme marocain (FNSM) a pris part, samedi, à la 42ème conférence mondiale du scoutisme et au 14e forum des jeunes du scoutisme mondial.

La 42e conférence mondiale du scoutisme et le 14e Forum des jeunes du scoutisme mondial, qui se tiennent à distance, rassemblent les délégations de 172 Organisations scoutes nationales et des partenaires mondiaux dans le but de préparer l’avenir du principal mouvement de jeunes éducatif du monde.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur exécutif de la FNSM Karim Chergui Mouhssine, s’est félicité de la participation de la fédération à cet évènement d’envergure qui regroupe les organisations de scoutisme du monde entier.

La Fédération participe à la 42e conférence par le biais d’une délégation officielle de 20 participants qui ont présenté des propositions relatives aux différentes stratégies futures ainsi qu’aux activités de portée internationale initiées par le Royaume dans le domaine du scoutisme, a-t-il fait savoir.

Mohammed Adil Fannan, membre de la délégation marocaine à la conférence mondiale, s’est de son côté félicité de la qualité de la participation marocaine, notamment en ce qui concerne la proposition de résolutions et l’échange d’idées en la matière.

“La FNSM est fière de la participation de sa jeunesse et d’une relève qui promet d’être à la hauteur”, s’est réjoui M. Fannan, exprimant sa gratitude au président de la fédération, SAR le Prince Moulay Rachid, pour son appui et son engagement constant en faveur du mouvement de jeunesse scout.

Le thème de la conférence «relier notre monde» met les jeunes et les participants au défi de créer des liens dans leurs communautés et au-delà des frontières entre organisations scoutes nationales, mettant en évidence la nécessité de collaborer pour placer notre planète sur le chemin de la paix et de la durabilité.

Cette conférence mondiale du scoutisme et ce Forum des jeunes sont les plus grands jamais organisés en 100 ans de conférences, d’autant plus qu’ils offrent aux près de 3.500 participants une plateforme pour prendre activement part à l’élaboration des normes, politiques et objectifs du Mouvement scout dans le monde.

Le programme du forum des jeunes et de la conférence est conçu pour offrir aux participants la chance de s’impliquer grâce à un programme préliminaire, de s’unir en tant que mouvement pendant les séances plénières, de participer à des ateliers éducatifs, des activités sociales et des expositions virtuelles, le tout à travers un programme disponible en ligne et à la demande.