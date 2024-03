Foot féminin/qualifications JO-2024 (4è et dernier tour): la sélection nationale affrontera la Zambie les 5 et 9 avril prochains

lundi, 11 mars, 2024 à 14:50

Rabat – La sélection nationale féminine de football affrontera son homologue zambienne les 5 et 9 avril prochains, pour le compte des matchs aller et retour du quatrième et dernier tour des qualifications aux Jeux Olympiques (Paris-2024).

Selon un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football, le match aller de cette double confrontation se jouera le 5 avril au Stade Levy Mwanawasa, à Ndola en Zambie, à partir de 19h00. Le match retour aura lieu le 9 avril au Complexe Sportif SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, à partir de 22H00.

Lors du précédent tour, l’équipe nationale féminine a pris le meilleur sur son homologue tunisienne, tandis que la Zambie s’est qualifiée aux dépens du Ghana.

Les Lionnes de l’Atlas tenteront de décrocher l’un des deux billets qualificatifs aux prochains JO réservés au continent africain. L’autre billet sera glané par le vainqueur de la rencontre qui opposera le Nigeria et l’Afrique du Sud.