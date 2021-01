Football féminin : Remise à l’AS FAR du Trophée du championnat national de première division (2019-2020)

dimanche, 3 janvier, 2021 à 19:57

Salé – L’Association sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) a reçu, dimanche à Salé, le Trophée du championnat national féminin de première division de football au terme de la saison 2019-2020.

Lors d’une cérémonie organisée par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Ligue nationale de football féminin (LNFF), l’équipe féminine de l’AS FAR a reçu le Trophée après avoir été sacrée championne de la saison octobre dernier (9è titre et 8è consécutif), et ce en ayant mené le classement final du championnat national à la faveur de ses 66 points, récoltés sur 22 victoires.

A cette occasion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a félicité les joueuses de l’AS FAR pour avoir remporté le titre, considérant que ce sacre est le résultat d’un effort continu de l’équipe pendant des années.

M. Lekjaa a également souligné que les conditions propices fournies par l’instance fédérale constitueront un véritable départ pour le football féminin, qui touchera les équipes nationales de tous âges engendrant des résultats positifs dans un proche avenir.

De son côté, la présidente de la LNFF, Khadija Ila, a exprimé sa joie de voir l’équipe féminine des Militaires remporter le Trophée du championnat national féminin de première division de football, soulignant le bon niveau de l’équipe tout au long de la saison en question.

“Les équipes nationales de football féminin entameront la prochaine saison avec une bonne humeur et dans les conditions nécessaires fournies par la FRMF afin d’obtenir de bons résultats et de faire évoluer le niveau du football féminin marocain”, a confirmé la présidente de la LNFF.

Pour sa part, la capitaine des Militaires, Ghizlane Chebbak, a exprimé sa fierté pour ce sacre, qui est le résultat de considérables efforts déployés par les différentes composantes de l’équipe.

Ce couronnement sera un catalyseur pour plus d’éclat dans les prochaines échéances, a ajouté la capitaine de l’équipe.