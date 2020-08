Football: le gardien de but Iker Casillas annonce sa retraite

mardi, 4 août, 2020 à 17:23

Madrid – La légende et star du football espagnol, champion du monde en 2010, champion d’Europe en 2008 et 2012, le gardien de but Iker Casillas a annoncé mardi officiellement sa retraite à l’âge de 39 ans.

“Aujourd’hui est à la fois l’un des jours les plus importants et les plus difficiles de ma vie sportive: le moment de dire au revoir est arrivé”, écrit Casillas dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.