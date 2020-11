Football : L’AMPS propose une présence réglementée des journalistes sportifs dans les stades

mardi, 10 novembre, 2020 à 19:52

Rabat – Le bureau exécutif de l’Association marocaine de la presse sportive (AMPS) a suggéré, lors de sa dernière réunion tenue par visioconférence, une présence réglementée des journalistes sportifs dans les stades lors de la prochaine saison de football.

A cet égard, l’AMPS souligne dans un communiqué qu’elle s’attend à une invitation de la part de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) pour tenir une réunion qui devrait être consacrée à l’évaluation et à la relance de la charte exceptionnelle des médias afin de garantir une présence réglementée des journalistes sportifs et photographes, lors de la prochaine saison de football.