Football: Marrakech accueille la cérémonie des “CAF Awards” le 16 décembre 2024 (CAF)

jeudi, 24 octobre, 2024 à 12:41

La cérémonie de passation de pouvoirs entre M. Mohamed Saad Berrada, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et son prédécesseur Chakib Benmoussa, a eu lieu, jeudi à Rabat, en présence de directeurs centraux et de plusieurs responsables du ministère.