Quand la force du sport trace le chemin de la réussite

lundi, 1 février, 2021 à 12:41

Par Bouchra NAJI

Casablanca – Si les problèmes socio-économiques entraînent parfois les jeunes vers des destinées peu rassurantes, la force du sport, elle, les aide à tracer le chemin de la réussite personnelle et professionnelle, comme c’est le cas pour TIBU Maroc qui utilise le sport pour concevoir des solutions sociales innovantes dans les domaines de l’éducation, de l’autonomisation et de l’inclusion socio-économique des jeunes.

Avec une large couverture nationale dans plus de 15 villes et 9 régions du Royaume, et en phase avec son ambition de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l’horizon 2030, TIBU Maroc s’est engagée à contribuer à la réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD) et les considère comme une opportunité de positionner le sport comme un outil puissant pour concevoir des solutions innovantes face à la complexité des défis du 21ème siècle.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’organisation TIBU Maroc, Mohamed Amine Zariat a indiqué que cette organisation travaille avec plus de 250.000 jeunes chaque année sur des sujets liés à l’empowerment, l’éducation, l’insertion professionnelle et l’entreprenariat par le sport, ajoutant que le sport est un outil qui permet de répondre à de vraies problématiques sociales et économiques telles l’éducation, la santé et l’emploi.

“Nous avons annoncé notre vision à l’horizon 2030, celle de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique. Dans quelques mois, nous célébrons nos 10 ans d’impact social par le sport et nos 10 ans de transformation durable auprès de nos champions de vie”, a-t-il dit.

Pour M. Zariat, plus que jamais, la réussite individuelle de chaque jeune est au centre de toutes les initiatives, “nous en avions fait notre promesse tout au long de notre parcours, c’est cette promesse d’avenir que nous ensemble continuerons à tenir avec l’implication de notre écosystème”, lance-t-il.

En proposant un accompagnement pédagogique et personnalisé des jeunes, aux côtés de leurs familles et des acteurs de proximité, TIBU Maroc œuvre à la transformation des écoles et des quartiers, et contribue à lutter contre les inégalités de destin et à rétablir l’égalité́ des chances, notamment vis-à-vis de l’accès à la pratique d’une activité physique régulière, l’emploi et la formation

Tibu Maroc regroupe 98 collaborateurs dont 9 bénévoles sur 15 villes du Royaume abritant 20 centres créés pour le développement des compétences du 21ème siècle via le sport. 88 pc des jeunes bénéficiaires ont réussi à avoir de meilleures notes en passant de 3, 4 de moyenne à 7, 8 et 9 de moyenne, a notamment indiqué M. Zariat, soulignant que l’ensemble des bénéficiaires poursuivent leur scolarisation à l’école marocaine et 60 pc d’entre eux bénéficient de programmes d’intégration socioéconomique et intègrent le marché de travail de l’industrie sportive après 12 mois de formation.

Elles sont 5 types de structures lancées depuis la fondation de TIBU. Il s’agit de centres d’éducation par le sport, des académies de sport et leadership, des playgrounds d’autonomisation par le sport, de l’école de 2ème chance orientée métiers du sport et de l’école HandiSport pour les enfants à mobilité réduite.

Tibu Maroc ambitionne d’inscrire 4 millions d’élèves à l’activité physique et sportive régulière à l’horizon 2030, passer de 20 à 69 centres à l’horizon 2023 et couvrir les 12 régions du Royaume. Elle ambitionne également de labelliser 120 écoles primaires “ETB (Education through the Ball) à l’horizon 2023, orienter 2000 jeunes en situation de NEET vers les chemins de l’emploi à travers le sport à l’horizon 2025 et accompagner la stratégie royale et nationale en Afrique à travers une offre de diplomatie par le sport.

Leader dans le domaine de l’innovation sociale par le sport, TIBU Maroc est la principale organisation au Maroc dans l’éducation et l’insertion socio-économique des jeunes par le sport. Elle a conçu et développé plusieurs projets et programmes pour la création de champions de vie grâce à la force du sport.