La formation et le travail de base, priorités de la FRMF

samedi, 26 septembre, 2020 à 23:49

Rabat – Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a appelé les différentes composantes de la Direction technique nationale (DTN) à redoubler d’efforts en matière de mise en œuvre du contrat-programme du développement de la pratique de la discipline au Maroc.

Lors d’une réunion tenue samedi par M. Lekjaa et le directeur technique national, Osian Roberts, avec les cadres et responsables de la DTN, consacrée au suivi du développement du football national, le président de la FRMF a également plaidé pour le travail de base et le développement de la pratique dans les différentes régions et provinces du Royaume à travers l’accompagnement et l’encadrement des régions en matière d’organisation des compétitions, indique un communiqué de la Fédération.

Ces compétitions, a-t-il poursuivi, peuvent être organisées sur les terrains de proximité qui se comptent par centaine et bénéficier ainsi des partenariats qui lient la FRMF au ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Sport et au ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique.

Le président de la FRMF a souligné en outre que l’encadrement de la DTN ne doit pas se limiter au Complexe Mohammed VI de Football mais s’étendre à toutes les provinces et villes sans exception à travers une politique d’ouverture, indique le communiqué, ajoutant que cette réunion a été également l’occasion d’aborder les sujets liés à la DTN et aux sélections nationales des jeunes.

Ainsi, il a été procédé à la présentation du processus de sélection des candidatures aux sessions de formation à la Licence CAF -A- au titre de la saison 2020-2021, processus d’écoute des réclamations des candidats non retenus et le programme des formations prévus pour le mois d’octobre.

Au cours de cette réunion, l’expert français David Boulanger a exposé par visio-conférence un modèle du football de masse au sein des établissements d’enseignement scolaire à Al Hoceima qui a pour objectif de jeter les jalons d’une bonne pratique footballistique chez cette catégorie et élargir la base des pratiquants. Ce programme doit s’étendre aux différentes régions du Maroc, a souligné M. Lekjaa.

À l’issue de cette réunion, la DTN a dévoilé le planning des entrainements et stages des sélections nationales féminines et masculines U17 et U20 ainsi que la participation aux différentes échéances continentales et mondiales, conclut le document.