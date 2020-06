Formule 1: le Grand Prix de Belgique se tiendra le 30 août à huis clos

mardi, 2 juin, 2020 à 10:39

Bruxelles – Le Grand Prix de Belgique de Formule 1 se tiendra le 30 août à huis clos sur le circuit de Spa-Francorchamps, a annoncé mardi Spa Grand-Prix SA, le promoteur de l’épreuve.

“La course se tiendra dans le strict respect des consignes sanitaires édictées par le Conseil national de sécurité belge et en concertation avec les gouvernements fédéral et wallon”, indique Spa Grand-Prix SA dans un communiqué.

“Le maintien de cet événement a été rendu possible grâce au travail et à la collaboration du Gouvernement wallon, du Circuit de Spa-Francorchamps, du Royal Club Automobile de Belgique, de la Fédération internationale d’automobile mais également de la Formula One Management, puisque ce Grand Prix sera organisé en dehors du contrat ‘Promoteur’ en cours et sans contribution financière de la Région wallonne”, a expliqué Vanessa Maes, PDG de Spa Grand Prix.

Et d’ajouter que les conditions négociées permettent également de consolider la place du Grand Prix de Belgique dans le calendrier du championnat du monde de Formule 1 puisqu’elles incluent une prolongation du contrat actuel jusqu’en 2022.

La Formule 1 a officialisé les huit premières manches de la saison 2020, qui débutera le week-end du 3 au 5 juillet en Autriche. Le Grand Prix de Belgique constituera la septième manche.