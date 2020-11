Fouzi Lekjaa candidat au poste de membre du conseil de la FIFA (communiqué)

mercredi, 11 novembre, 2020 à 17:03

Rabat – Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a annoncé mercredi sa candidature pour le poste de membre du conseil de la Fédération internationale de football (FIFA).

Dans un communiqué publié sur son site internet, la FRMF a indiqué que cette candidature intervient en vue de la prochaine Assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF) prévue à Rabat le 12 Mars prochain.

Cette candidature est la première de son genre du Maroc à cette instance sportive mondiale, précise-t-on de même source.

M. Lekjaa, deuxième vice-président de la CAF, occupe, en outre, plusieurs fonctions au sein des instances et commissions du football mondial et continental: il est président de la commission des finances de la CAF et vice-président de la commission d’organisation des compétitions inter-clubs et de la gestion du système d’octroi des licences de clubs au sein de la CAF, en plus de siéger à la commission de gouvernance de la FIFA.