La FRMF gèle les activités des intermédiaires qui y sont accrédités jusqu’à la régularisation de leur situation administrative et juridique

vendredi, 24 mai, 2019 à 23:52

Le Maroc, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, a développé un véritable modèle précurseur de coopération sud-sud, qui se fonde sur les liens effectifs et multidimensionnels et se concrétise dans les faits à travers des projets structurants en faveur du développement partagé entre le Royaume et les pays africains, a souligné l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Mohamed Chafiki.