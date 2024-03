La FRMF scelle un partenariat avec le groupe d’enseignement supérieur canadien “LCI Éducation”

jeudi, 14 mars, 2024 à 20:39

Rabat – La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a conclu, jeudi, un partenariat avec le groupe d’enseignement supérieur canadien “LCI Éducation”.

En vertu de ce partenariat de sponsoring, “LCI Éducation”, à travers ses établissements d’enseignement supérieur au Maroc, HEM et Collège LaSalle, devient partenaire officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football et des équipes nationales, indique un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football.

“A travers ce partenariat ‘LCI Éducation’, ambitionne de soutenir le football marocain et les valeurs portées par cette discipline qui honore le Royaume du Maroc sur la scène nationale et internationale”, note la même source, relevant que cette collaboration “stratégique” représente une étape importante dans le renforcement de la synergie entre les valeurs de l’éducation et du sport.

Dans le même cadre, la FRMF et “LCI Éducation” vont combiner leurs expertises et leur soutien pour la mise en place de multiples opérations liées à leurs secteurs d’activité respectifs dont la mise en place par le groupe canadien de programmes de formation pour répondre aux besoins de la Fédération, ajoute le communiqué.

Ce partenariat portera aussi sur la promotion de la persévérance scolaire et du sport auprès des jeunes, conclut-on.