FRMSPT: Une caravane nationale de sport de masse, du 15 juillet au 5 août

jeudi, 11 juillet, 2024 à 19:02

Rabat – La Fédération Royale Marocaine du Sport pour Tous (FRMSPT) organise, du 15 juillet au 5 août prochain, une caravane nationale de sport de masse, qui sillonnera les différentes régions du Royaume, à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Organisé sous l’égide du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports en coordination avec les walis des régions et les gouverneurs des préfectures et des provinces où fera escale la caravane, cet événement prévoit notamment des activités sportives, éducatives et de loisirs, ainsi que des ateliers dans différentes disciplines sportives individuelles et collectives, indique un communiqué de la FRMSPT.

Le programme de cette caravane, organisée sous le thème “le sport de masse, une condition essentielle pour l’édification d’une société saine”, comprendra également des jeux traditionnels que la Fédération veille à préserver et à valoriser, étant donné qu’il s’agit d’un riche héritage culturel immatériel, outre des compétitions de course et de marche.

Selon la FRMSPT, cette caravane sera marquée par l’organisation d’activités dans des établissements pénitentiaires en vertu de la convention de partenariat conclue entre la FRMSPT et la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, pour permettre aux pensionnaires de ces établissements de pratiquer des activités sportives et physiques et faciliter ensuite leur réintégration dans la société.

La caravane prendra le départ le 15 juillet de la ville de Dakhla en passant par Boujdour, Guelmim, Fem Lahcen, Marrakech, commune de Rfala à la province d’Azilal, arrondissement de Moulay Rachid à Casablanca, Errachidia, Berkane, Meknès et Ksar Sghir, avant l’arrivée à Rabat le 5 août.