Futsal: M. Lekjaa plaide pour davantage d’intérêt à la formation

mercredi, 16 mars, 2022 à 10:42

Salé – Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa a appelé, mardi, les entraineurs de futsal à accorder davantage d’intérêt à la formation.

Intervenant à l’ouverture d’une session de formation des entraineurs de futsal de haut niveau, au Complexe Mohammed VI de football à Salé, M. Lekjaa a affirmé que la formation est la base de développement de la discipline et qu’elle contribue à l’émergence d’une nouvelle génération qui portera le flambeau.

M. Lekjaa a également souligné que la FRMF dispose de sélections nationale masculine et féminine des jeunes de futsal, afin d’élargir la base des pratiquants et développer les jeunes catégories.

De son côté, l’expert de la FIFA en futsal, Benny Meurs a indiqué que la FRMF ambitionne de développer cette spécialité, à travers la programmation de plusieurs sessions de formation au profit des entraineurs dans le but de rehausser leur niveau et aura comme conséquence le développement des niveaux tactique et technique des joueurs.

Pour l’expert international, la Direction technique nationale pôle futsal adhère au processus de développement des entraineurs marocains et le Maroc figure parmi les nations disposant d’un leadership en futsal.