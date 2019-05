La Garde Royale organise la 3ème édition du trophée international Mohammed VI de Polo du 09 au 15 juin

mercredi, 29 mai, 2019 à 15:29

Rabat – Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales et sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Polo, la Garde Royale organise la 3ème édition du Trophée international Mohammed VI de Polo, du 09 au 15 juin 2019 à Rabat, El Mansouria, Tanger et Assilah.

Selon un communiqué de la Garde Royale parvenu mercredi à la MAP, prendront part à cet événement sportif les équipes représentant la France, le Portugal, le Nigeria, l’Égypte et le pays hôte, le Maroc.

“Le public est invité à vivre de grands moments de sport dans des cadres agréables chaque jour à partir de 15h00, selon le programme suivant : Rabat (Polo Club Souissi) les 10 et 15 juin, El Mansouria (Polo Club) les 11 et 12 juin, Tanger (Polo Club Houara) les 11 et 12 juin et à Assilah (Club Ouad Nakhla) le 13 juin”, précise le communiqué, ajoutant que l’entrée est gratuite à l’ensemble des sites.