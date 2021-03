Des golfeurs en conclave à Taghazout pour soutenir les enfants trisomiques

dimanche, 21 mars, 2021 à 11:21

Taghazout – Des golfeurs se sont réunis, samedi à Tazaghout, dans le cadre d’un tournoi de charité au profit d’enfants porteurs de trisomie 21 pris en charge par l’association “Malaika Marrakech”.

La compétition organisée à l’initiative de la Société “Mega’Gen Maroc” a rassemblé une pléiade d’amateurs du swing, majoritairement médecins- dentistes, qui ont répondu présents à cette initiative.

Tenu sous le thème “sportifs et bienheureux, soyons généreux”, le tournoi de 18 trous, organisé au “Tazegzout Golf” s’est déroulé dans une ambiance conviviale et bon enfant.

Intervenant à cette occasion, la présidente de l’association “Malaika Marrakech”, Darya Mazdaoui, a tenu à remercier la Société “Mega’Gen Maroc”, ainsi que l’ensemble des participants pour cet élan de solidarité en faveur d’enfants à besoins spécifiques issus de milieux défavorisés.

“A travers ses actions +Malaika Marrakech+ souhaite permettre à cette catégorie sociale de jouir pleinement de ses droits les plus élémentaires, de mener une vie digne et d’avoir une autonomie financière”, a précisé Mme Mazdaoui.

“A la faveur de nos formations de qualité dans les métiers de pâtisserie, de cuisine et de jardinage, deux jeunes filles ont réussi à intégrer la prestigieuse Fondation Yves Saint Laurent, et d’autres ont été embauchées dans des établissements touristiques de la Cité ocre”, s’est- t-elle félicitée.

Pour sa part, Dr. Abdellah Squalli, Médecin-Dentiste et participant au tournoi, a fait savoir que le centre Malaïka bénéficie actuellement à plus 120 enfants atteint de trisomie 21 et issus de milieux défavorisés, leur permettant, dans un cadre approprié, d’y suivre leur enseignement ainsi que leurs séances d’orthophonie, de stimulation et de psychomotricité.

Cet espace offre une prise en charge spécifique, individualisée et assure aux enfants un suivi éducatif, psychologique a fait remarquer le professionnel de la santé, tout en priant les différents intervenants économiques à appuyer cette association.

La trisomie est causée par un problème d’ordre génétique qui survient au moment de la conception du bébé. A ce stade, les parents transmettent en tout 46 chromosomes qui représentent notre bagage génétique. Ces derniers vont se réunir et former 23 pairs qui serviront en quelque sorte à définir, entre autres, la couleur de notre peau, de nos cheveux et nos yeux.

Dans certains cas, un chromosome de plus s’ajoute sur la 21ème paire, ce qui fait que l’enfant devienne trisomique. Selon les médecins, une prise en charge précoce d’un enfant atteint de trisomie 21 lui permettra d’atteindre une autonomie et une vie quasi-normale.