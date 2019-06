GP-2019 de taekwondo : Achraf Mahboubi décroche le bronze à Rome

lundi, 10 juin, 2019 à 13:44

Le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de football CAN2019 en Egypte (21 juin-19 juillet) a retenu six stades répartis sur quatre provinces pour accueillir le championnat continental, à savoir le stade international du Caire, le stade de la Défense aérienne ou 30 juin, et le stade Assalam, dans la province du Caire, et les stades d’Alexandrie d’Al-Ismailia et de Suez.