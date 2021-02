Grand Prix International du Maroc de Tir sportif (Trap) : les Russes Kapetsky Maxime et Sipotina Ikatrina sacrés

jeudi, 4 février, 2021 à 23:41

Salé – Les Russes Kapetsky Maxime et Sipotina Ikatrina ont remporté la 4ème édition du Grand Prix International du Maroc de tir sportif, dans la catégorie Trap, organisé sous la présidence de SAR le Prince Moulay Rachid.

Auteur d’un total de 46 points, le Russe s’est imposée devant les Espagnols Fernandes Alberto (45 points) et Garcia Juan avec 35 points, lors de cette prestigieuse compétition organisée par la Fédération royale marocaine de tir sportif (FRMTS), du 28 janvier au 6 février au Club les Chênes de Tir et de Loisirs d’Elarjat (banlieue de Salé).

Le tireur marocain Driss Al Hafari s’est classé 6ème avec 20 points.

Dans une déclaration à la MAP, Kapetsky Maxime a exprimé sa joie pour ce sacre après une forte concurrence avec des champions internationaux de cette discipline, saluant l’organisation et les conditions dans lesquelles s’est déroulé cet événement.

Chez les dames, la 2ème marche du podium est revenue à l’Espagnole Martinez Beatrez avec 37 points, suivie de la Russe Simianova Darya (29 points). La Marocaine Yassmine Mrighi s’est classée 6ème avec 14 points.

Dans une déclaration similaire, la Russe Sipotina Ikatrina a exprimé sa satisfaction de son sacre, soulignant la forte compétitivité entre les participantes.

Cet événement sportif s’est déroulé en présence notamment du président délégué de la Fédération royale marocaine de tir sportif, Abdeladim Lhafi, du président de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF), Vladimir Lisin, du secrétaire général de l’ISSF, Alexander Gunther et du président de la Confédération africaine de tir sportif, Hazem Hosni.

Cette édition, organisée par la FRMTS en collaboration avec l’ISSF, connaît la participation de plus de 100 tireurs, dont 72 représentant 14 pays issus des quatre continents (Afrique, Europe, Asie et Amérique latine), dans les épreuves de Trap et de Skeet.

Les sportifs participant à cette compétition représentent les meilleurs tireurs du monde, dont des champions qui ont remporté des médailles aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde et à la Coupe du monde.

Cette compétition se poursuivra vendredi avec la finale du trap mixte.