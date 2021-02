Grand Prix de para-athlétisme “Fazza” : Les athlètes de l’OCS s’illustrent avec l’équipe nationale

dimanche, 14 février, 2021 à 22:53

La campagne hostile systématique des médias et de la presse du régime militaire en Algérie contre le Royaume du Maroc et ses institutions est l’expression évidente de l’état de profonde confusion et d’échec total que vit ce système politique du fait de l’accumulation de crises internes aux niveaux aussi bien politique que social et économique, a affirmé l’écrivain et chercheur académicien Atiq Essaid.