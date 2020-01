Hand-CAN 2020 (tour préliminaire): Un bilan positif pour le Maroc qui aborde dès lundi les choses sérieuses

lundi, 20 janvier, 2020 à 12:13

Tunis – Deux victoires contre une défaite, tel est le bilan des trois premiers matches disputés par l’équipe nationale de handball pour le compte du tour préliminaire (groupe D) de la 24e édition de la coupe d’Afrique des nations qu’abrite actuellement la Tunisie.

Un bilan positif pour un sept national qui s’est montré sous une meilleure mine par rapport aux précédentes éditions de la plus prestigieuse des compétions africaines de la discipline sous la houlette de l’enfant du pays, le technicien Noureddine Bouhaddioui et son staff.

En présence des ténors du handball dans le continent, notamment du champion en titre, la Tunisie (10 sacres), de l’Algérie (7 sacres) et de l’Egypte (6 sacres), le Maroc a abordé la complétion avec l’ambition d’être enfin sur le podium de la CAN, lui dont la meilleure participation s’est soldée par une 4e place en 2006.

Au-delà de cette ambition d’assurer une bonne représentation du pays, la sélection marocaine s’était fixée pour principal objectif de décrocher son billet pour la coupe du monde de handball, prévue en 2021 en Egypte.

Pour ce faire et disposant d’un effectif désormais conquérant et d’un assez bon niveau, Bouhaddioui a mis en œuvre sa vision pour négocier la CAN.

Durant les deux premiers matches, les coéquipiers d’Amine Harchaoui ont profité du niveau modeste de leurs adversaires pour peaufiner leur préparation et mettre en application les aspects technico-tactiques.

Deux matches durant, les Marocains se sont baladés réalisant de larges scores respectivement contre le Congo (34-25) et contre la Zambie (39-12).

Deux adversaires, certes moins aguerris, mais qui ont permis au Maroc de régler certains détails et de se mettre davantage en confiance.

Nouredine Bouhaddioui en a profité également pour faire tourner l’effectif en donnant du temps de jeu aux plus jeunes joueurs et de préserver les cadres et la fraîcheur physique générale du groupe.

Dimanche, c’était le premier test pour l’équipe du Maroc qui s’est confrontée à l’un des favoris de la compétition, l’Algérie.

Le match s’est soldé par une défaite du sept national qui était moins percutant et quelque peu débordé devant le voisin de l’est qui a montré plus d’envie.

Le premier derby nord-africain de la CAN de Tunis s’est ainsi terminé sur un score serré (30-33) en faveur de l’Algérie, mais avec beaucoup d’enseignements pour les coéquipiers de Mohamed Zerouali qui auront terminé ce tour préliminaire deuxième de leur groupe.

Désormais, finies les répétitions. Le Maroc affrontera ce lundi les champions de titre, la Tunisie pour le compte de la première journée du second tour.

Les Tunisiens, note-t-on, ont fait de la salle de Rades leur terrain de jeu, en réalisant jusque-là un sans-faute étrillant respectivement le Cap Vert (33-21), la Côte d’Ivoire (48-24) et le Cameroun (41-21).

A l’occasion de leur deuxième derby nord-africain de la compétition, les poulains de Bouhadioui se doivent de rectifier le tir et de montrer leur vraie valeur devant le leader incontesté qui aura l’avantage du terrain et du public.