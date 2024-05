Hicham Ait Ouarchikh élu président de la FRMSSM

dimanche, 12 mai, 2024 à 10:32

Rabat – Hicham Ait Ouarchikh a été élu président de la Fédération royale marocaine de ski et sports de montagne (FRMSSM), lors de l’assemblée générale élective tenue samedi à Casablanca.

Il succède à Noureddine Bouchaal, en poste depuis son élection en mars 2023, avant la désignation d’un comité provisoire pour la gestion des affaires de la Fédération.

Selon un communiqué de la FRMSSM, cette assemblée générale élective a été marquée par l’examen et l’adoption à l’unanimité de l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour, conformément aux dispositions de la loi n° 30.09 relative à l’éducation physique et au sport, y compris le vote de l’unique liste électorale soumise dans les délais légaux.

Le nouveau bureau directeur se compose, en plus du président, de MM. Abderrahmane Mrabtine, premier vice-président, Abdeljalil Ait Ali, deuxième vice-président, Mohamed Zine, secrétaire général, Moulay Abdelaziz Rkioui, secrétaire général adjoint, Said Idrissi, trésorier et Mohamed Stitou, trésorier adjoint.

Il comprend également les conseillers Chaouki Tourati, Abdelhak Dakine, Mohamed Idrissi Hamidi, Mohamed Adaouli, Hamza Nouara, Laila Ouakti, Youssef Rochdi et Ahmed Zahir.