Interclubs fédéral (4ème tour): Le titre de la 3è édition entre le Golf Saïdia Lacs, tenant du titre, et le Royal Golf Dar Es-Salam

lundi, 5 novembre, 2018 à 14:41

Saïdia – Le titre de la 3ème édition de l’Interclubs fédéral, qui se dispute du 31 octobre au 05 novembre, se jouera entre le Golf Saïdia Lacs, club hôte et tenant du titre, et le Royal Golf Dar Es-Salam et le Royal.

A l’issue du 4ème tour, les représentants de l’Oriental et de la Capitale comptent 7 points chacun, deux unités devant le Royal Country club de Tanger, qui va se contenter de jouer pour une meilleure place au classement.

Le Royal Golf universitaire de Settat (3 points), le Royal Golf Anfa Mohammédia (2 points) et les Golfs de Fès (0 points), englués dans les dernières places, vont disputer le 5ème et dernier tour pour mieux se positionner dans le tableau du classement.

Cette édition, qui se déroule sur les deux parcours Teelal et Lacs du Golf de Saïdia, est disputée en format championnat (match gagné : 2 points, match partagé : 1 points, match perdu : 0).

Toutes les équipes vont s’affronter entre elles et celle qui récolte le maximum de points sera déclarée vainqueur.

Organisée par la Fédération royale marocaine de golf (FRMG), la 3ème édition est marquée par une concurrence acharnée entre les six clubs cités ci-dessus pour s’adjuger le titre de cette année.

La participation à l’Interclub Fédéral est ouverte aux clubs affiliés à la FRMG, qui seront représentés chacun par 12 golfeurs au maximum (8 joueurs et 4 remplaçants), avec un maximum de deux joueurs ayant participé à la dernière Coupe du Trône.

Chaque équipe devra comprendre au minimum pour chaque tour deux dames et deux seniors messieurs.

Le Golf Saïdia Lacs avait remporté la 2è édition, en battant en finale le Royal Golf Anfa Mohammedia (RGAM).