Jeux Africains-2019 (11è journée) : Le Maroc 5è avec 93 médailles dont 27 en or

vendredi, 30 août, 2019 à 10:50

Rabat – Le Maroc occupe la 5ème position au classement général des 12è Jeux Africains (Rabat-2019) avec un total de 93 médailles dont 27 d’or, 26 d’argent et 40 de bronze, à l’issue des épreuves de la 11è journée disputée jeudi.

L’Egypte domine toujours la tête du classement avec 229 médailles (79 or, 87 argent et 63 bronze) devant le Nigeria qui a récolté un total de 103 médailles (40 or, 28 argent et 35 bronze), alors que l’Afrique du Sud est troisième avec 77 médailles (32 or, 24 argent et 21 bronze).

Voici le tableau des médailles au terme de la onzième journée :

Pays Or Argent Bronze Total

Egypte 79 87 63 229

Nigeria 40 28 35 103

Afrique du sud 32 24 21 77

Algérie 31 27 55 113

Maroc 27 26 40 93

Tunisie 23 28 28 79

Maurice 6 6 12 24

Madagascar 6 4 2 12

Éthiopie 5 4 10 19

Kenya 4 6 8 18.