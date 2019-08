Jeux africains-2019 (classement/8è journée): Le Maroc toujours troisième

mardi, 27 août, 2019 à 9:43

Rabat – Le Maroc a conservé sa 3è place au classement général des 12è Jeux Africains-2019, à l’issue des compétitions de la 8è journée disputée lundi, avec 68 médailles dont 22 d’or 19 d’argent et 27 de bronze.

Cette journée a été marquée par la domination marocaine lors des compétitions de karaté, disputées au complexe sportif Prince Moulay Abdallah, dans lesquelles, les champions marocains ont raflé un total de 15 médailles, dont neuf d’or, quatre d’argent et deux en bronze.

L’Egypte continue de dominer le classement avec un total de 116 médailles (37 d’or, 50 d’argent et 29 de bronze), devant l’Afrique du Sud, deuxième avec 56 médailles (25 d’or, 17 d’argent et 14 de bronze). Pour sa part l’Algérie demeure 4è de la compétition avec 67 médailles (15 d’or, 17 d’argent et 35 de bronze).

Voici le tableau des médailles au terme de la huitième journée :

Pays Or Argent Bronze Total

Egypte 37 50 29 116

Afrique du sud 25 17 14 56

Maroc 22 19 27 68

Algérie 15 17 35 67

Tunisie 13 13 15 41

Nigeria 12 11 14 37

Madagascar 6 4 2 12

Maurice 4 3 3 10

Cote d’Ivoire 3 2 5 10

Kenya 2 2 3 07.