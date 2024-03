Jeux africains d’Accra/Karaté: Le Maroc décroche 10 médailles dont 2 en or

dimanche, 10 mars, 2024 à 13:05

Accra – Le Maroc a décroché, samedi, 10 médailles au terme de la troisième et dernière journée des épreuves de karaté à l’occasion des 13e Jeux africains d’Accra (8-23 mars) dont deux en or, 4 en argent et 4 en bronze.