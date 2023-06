Jeux Mondiaux d’été Special Olympics: Brillante participation des champions marocains

samedi, 24 juin, 2023 à 22:19

Casablanca – Les champions marocains, prenant part à la 16ème édition des Jeux Mondiaux d’été “Special Olympics World Games”, qui se tient du 17 au 25 juin à Berlin, ont remporté jusqu’à ce samedi, 11 médailles dans différentes disciplines sportives.

Selon un communiqué de Special Olympics Morocco (SOM), la délégation marocaine signe une brillante participation dans cette édition, avec un bilan provisoire faisant état de 11 médailles dont trois en or, cinq en argent en trois en bronze.

Les trois médailles d’or ont été remportées par Ayoub Salhi (boccia), El Mehdi Chouib (équitation) et Abir Aït Drai (badminton), indique le communiqué, notant que les médailles d’argent sont revenues à l’équipe nationale masculine de football, la paire Farah Diwan et Abir Aït Drai (badminton), Saida El Amrani (judo), Omar El Omari (natation) et Salwa Bouzrik (athlétisme/lancer de poids).

Pour ce qui est des médailles de bronze, elles ont été décrochées par Lamiae Akdim (golf), Ayoub El Ouali Alami (tennis) et Farah Diwan (badminton), ajoute la même source.

Le Maroc participe à la 16ème édition des Jeux Mondiaux d’été Special Olympics avec 46 athlètes. Tout en veillant sur la parité filles (23) et garçons (23), Special Olympics Morocco représente le Royaume dans 12 disciplines sportives, à savoir : l’athlétisme, la boccia, le badminton, le tennis de table, la natation, l’équitation, le cyclisme, le tennis, le judo, le golf, le football et le basketball.

La délégation de Special Olympics Morocco prend part également au programme de projets parallèles. Ces derniers visent à promouvoir la santé, le leadership et l’autonomie des personnes ayant une déficience intellectuelle.

En marge des compétitions sportives, la délégation nationale participe au Global Youth Leadership Summit, qui réunit des jeunes avec et sans handicap du monde entier, au sein d’une seule et même plateforme mondiale de leadership, afin de développer ensemble les compétences dont ils ont besoin pour devenir des agents de changement dans leurs communautés.

Special Olympics Morocco est un programme sportif d’entraînement et de compétition destiné aux athlètes ayant une déficience intellectuelle. Il a été créé en octobre 1994, par Feue Son Altesse Royale la Princesse Lalla Amina.