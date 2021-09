Jeux paralympiques (Lancer du poids/F33): Le Marocain Zakariae Derehem offre au Maroc sa deuxième médaille d’or

samedi, 4 septembre, 2021 à 15:40

Tokyo – Le Marocain Zakariae Derehem a offert, samedi, au Royaume sa deuxième médaille d’or à l’épreuve du lancer du poids (classe F33), dans le cadre des Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

Derehem a réussi un jet de 11.37 m en battant le record paralympique, devant l’Algérien Kamel Kardjena (11.34 m) et le Croate Deni Serbi (11.25 m).

La première médaille d’or du Royaume a été réalisée par Abdeslam Hili, qui s’est imposé aux 400 m (T12), en battant le record mondial en 47 sec 59/100è.

Grâce a cet exploit, la moisson du Maroc s’élève à neuf médailles, après l’or d’Abdeslam Hili, l’argent de Fouzia El Kassioui, Yousra Karim, Mohamed Amguoun et Azeddine Nouiri, et le bronze de Hayat El Garaa, Saida Amoudi et l’équipe nationale de Cécifoot.