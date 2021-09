Jeux paralympiques : le Maroc a signé une participation “exceptionnelle” et “historique” (responsable)

mercredi, 8 septembre, 2021 à 22:22

Casablanca – La participation marocaine aux jeux paralympiques de Tokyo a été “exceptionnelle” et “historique”, a affirmé le président de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), Hamid El Aouni.

Le bilan de la participation marocaine aux jeux paralympiques de Tokyo est très satisfaisant, vu la moisson de 11 médailles glanées par les champions marocains (4 en or, 4 d’argent et 3 de bronze), en sus de deux records du monde et un record paralympique, a-t-il déclaré à l’occasion de l’arrivée, mercredi, de la délégation marocaine à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.