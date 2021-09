Jeux paralympiques: La persévérance et la détermination, clé du succès des champions marocains (responsable)

samedi, 4 septembre, 2021 à 19:25

Un officier de police de la Brigade des Recherches relevant du service de la police judiciaire du District de Beni Makada à Tanger a été contraint, samedi, d’utiliser son arme de service lors d’une intervention sécuritaire pour interpeller un individu, aux antécédents judiciaires, qui s’activait dans le trafic de drogues et de psychotropes et qui avait exposé la vie des citoyens et des éléments de la police à une grave menace à l’aide d’une arme blanche.