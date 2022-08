Jeux de la solidarité islamique/Karaté : Quatre médailles de bronze pour les sportifs marocains

jeudi, 18 août, 2022 à 18:05

La commémoration du 69è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple constitue une occasion de mettre en évidence la portée édificatrice et la profonde symbolique d’une épopée nationale renouvelée pour construire et élever les édifices de la Nation et sauvegarder son intégrité territoriale.