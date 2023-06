Jeux sportifs arabes: 93 sportifs représentent le Maroc dans 11 disciplines

mercredi, 28 juin, 2023 à 16:10

Casablanca – Un total de 93 sportifs représenteront le Maroc dans 11 disciplines lors des Jeux sportifs arabes prévus du 05 au 15 juillet 2023 en Algérie, a annoncé le Comité national olympique marocain (CNOM).

L’athlétisme, avec 28 sportifs engagés et la boxe et le karaté, avec 14 chacun, sont les plus représentés, précise le CNOM dans un communiqué publié au terme d’une réunion ayant regroupé, mardi, les sportifs, l’encadrement technique et médical, ainsi que les responsables des Fédérations royales marocaines concernées par ces Jeux.

Les autres participants se répartissent entre le cyclisme (6), la gymnastique (5), l’haltérophilie (3), le judo (7), le para-Athlétisme (6), la pétanque (3), les sports boules (5) et le voile (2), précise le communiqué.

Durant ce rassemblement, les équipes du CNOM ont présenté le dispositif logistique et organisationnel de ce déplacement, et encouragé les sportifs à donner le meilleur d’eux-mêmes afin de représenter dignement le Royaume du Maroc lors de ces Jeux, indique la même source.