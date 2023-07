Jeux sportifs arabes: Le Maroc clôture sa participation à la 3è place du classement général avec 89 médailles

lundi, 17 juillet, 2023 à 14:27

Casablanca – Le Maroc a clôturé sa participation à la 13è édition des Jeux sportifs arabes, qui ont eu lieu du 05 au 15 juillet 2023 en Algérie, à la 3è place du classement général, parmi les 22 délégations sportives participantes, avec un total de 89 médailles, indique un communiqué du Comité national olympique marocain (CNOM).

Les sportifs marocains engagés dans cette compétition ont remporté 24 médailles en or, 39 en argent et 26 en bronze, dont 5 médailles en para-athlétisme, précise la même source.

Le Maroc a participé à ces Jeux sportifs arabes avec 93 sportifs dans 11 disciplines. L’athlétisme, avec 28 sportifs engagés et la boxe et le karaté, avec 14 chacun, ont été les plus représentés.

Les autres participants se répartissent entre le cyclisme (6), la gymnastique (5), l’haltérophilie (3), le judo (7), le para-Athlétisme (6), la pétanque (3), les sports boules (5) et le voile (2).