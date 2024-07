JO-2024 (Foot masculin/Gr. B): Les Lionceaux de l’Atlas freinés par l’Ukraine (2-1)

samedi, 27 juillet, 2024 à 18:23

Saint-Etienne (France) – La sélection marocaine, auréolée par sa victoire sur les favoris argentins, a été freinée par l’Ukraine (2-1), samedi au Stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne, en match de la 2eme journée du Groupe B du tournoi olympique de football masculin (Paris-2024).

Devant des Ukrainiens accrocheurs et coriaces en défense, les Lionceaux de l’Atlas ont dû batailler dur pour revenir dans le match et surmonter la période de doute consécutive au premier but inscrit par Dmytro Kryskiv (21e).

Retrouvant son équilibre après le but égalisateur de Soufian Rahimi sur penalty (64e), le Onze national n’a pas profité de sa supériorité numérique, après l’expulsion de Saliuk Volodymyr, pour la faute ayant provoqué le pénalty marocain, et raté une avalanche d’occasions de but.

A la toute dernière minute, les Ukrainiens, ultra-défensifs après le but d’égalisation, orchestrent une contre-attaque et arrivent à créer une supériorité numérique dans la zone de l’équipe nationale. Cette action ukrainienne a été conclue par un but contre le cours du jeu, signé Krasnopir Ihor (90’+8).

Dans l’autre match de ce groupe, l’Argentine a battu l’Irak par 3 buts à 1, à Lyon.

Au terme de cette journée, les quatre équipes comptent trois points chacune et devront se départager lors d’une dernière journée ouverte à tous les pronostics.

Lors de l’ultime journée prévue le 30 juillet (16h00 GMT+1), l’Ukraine affronte l’Argentine à Lyon, alors que le Maroc joue contre l’Irak à Nice.