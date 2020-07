JO d’hiver Pékin-2022 : Les préparatifs vont bon train malgré les incertitudes liées au Covid-19 (organisateurs)

vendredi, 17 juillet, 2020 à 11:13

Le partenariat stratégique multidimensionnel signé entre le Maroc et l’Italie, en novembre dernier, a marqué un jalon important sur la voie du raffermissement des relations bilatérales pour les hisser, à la faveur de la volonté politique commune exprimée, au plus haut niveau vers des paliers supérieurs afin de jeter les bases d’une coopération forte et mutuellement bénéfique.