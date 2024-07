JO Paris : La délégation sportive marocaine motivée pour marquer une participation hautement distinguée (Chakib Benmoussa)

samedi, 27 juillet, 2024 à 16:37

Paris – La délégation sportive marocaine aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est mobilisée et motivée pour marquer une participation hautement distinguée lors des Jeux Olympiques 2024, a souligné, samedi à Paris, Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

“La présence distinguée du Maroc à ces jeux est le résultat d’efforts soutenus depuis plusieurs années, déployés par le Comité National Olympique marocain (CNOM) et toutes les fédérations sportives nationales qui encadrent ces athlètes”, a affirmé M. Benmoussa dans une déclaration à la MAP.

“Il s’agit d’une étape importante dans le parcours de nos sportifs qui ont été qualifiés pour participer à ces jeux”, a-t-il dit, formant le voeu de voir les champions marocains réaliser les meilleures performances lors de cette compétition planétaire.

Le ministre, qui a effectué ce samedi une visite au Village Olympique où il s’est enquis des conditions d’installation et de préparation des sportifs marocains, a affirmé que l’ensemble des athlètes marocains et leurs encadrants sont accueillis dans d’excellentes conditions, notant qu’ils entament ces jeux avec un moral au plus haut et qu’ils sont animés d’une forte volonté et un grand enthousiasme pour obtenir d’excellents résultats lors des JO.

M. Benmoussa s’est félicité, à cette occasion, de l’excellent niveau d’encadrement et de la mobilisation du CNOM qui a réuni toutes les conditions de réussite pour la participation de la délégation sportive marocaine à ces jeux.

Le Maroc s’apprête à vivre une nouvelle épopée sportive, avec la participation de 60 athlètes à ces JO d’été (42 hommes et 18 femmes), dans 19 disciplines olympiques.