JO de Paris: Widad Bertal pour monter sur le podium, les Lionceaux de l’Atlas en quart avec brio

mardi, 30 juillet, 2024 à 23:25

La nouvelle position exprimée par la France en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara ne manquera pas d’impacter la gestion de ce dossier au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU, a estimé Mohammed Loulichki, Senior Fellow au think tank Policy Center for the New South (PCNS).