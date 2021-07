JO de Tokyo 2020 (Canoë slalom) : le Marocain Soudi Mathis se qualifie pour les demi-finales

mercredi, 28 juillet, 2021 à 13:04

L’ouvrage scientifique collectif “La réduction des risques. Le manifeste”, axé sur la politique de santé de demain et rédigé sous la direction du docteur Imane Kendili et des professeurs Jallal Toufiq et Abdelhak Najib, a été présenté mardi à Casablanca.