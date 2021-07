JO de Tokyo : La boxe marocaine veut briller au pays du Soleil-Levant

jeudi, 8 juillet, 2021 à 11:39

-Par : Rachid Maboudi-

Casablanca – Un contingent de sept pugilistes défendront les couleurs nationales au tournoi de boxe comptant pour les jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-08 août), dans la perspective de rendre au noble art marocain son lustre d’antan et emboîter le pas à Mohammed Rabii, Tahar Tamsamani et Abdelhaq et Mohammed Achik.