Journée internationale du sport 2024 : le sport, un levier de promotion des sociétés pacifiques et inclusives

jeudi, 4 avril, 2024 à 13:33

Rabat – Le Maroc célèbre samedi, à l’instar de la communauté internationale, la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, qui coïncide avec le 6 avril de chaque année, une occasion de mettre en exergue l’important potentiel du sport pour aider à construire un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Placée cette année sous le thème “Le sport pour la promotion de sociétés pacifiques et inclusives”, cette Journée internationale permet de souligner le pouvoir du sport à changer le monde et de réitérer qu’il s’agit avant tout d’un droit fondamental et d’un outil puissant pour renforcer les liens sociaux et promouvoir le développement durable et la paix, ainsi que la solidarité et le respect de tous.

La célébration de la Journée internationale du sport se veut également une opportunité d’évoquer les défis et les moyens à même d’initier un changement social positif et de contribuer aux efforts mondiaux en faveur du développement durable et de la paix.

En cette année olympique où des conflits armés et des guerres continuent de causer des tragédies dans plusieurs régions du monde, cette Journée revêt une importance particulière pour souligner les vertus, les valeurs et les messages véhiculés par le sport qui doivent guider les actions de demain.

C’est sur proposition du Maroc que le 6 avril a été proclamé “Journée internationale du sport au service du développement et de la paix”, ce qui confirme l’attachement du Royaume aux valeurs et aux principes fondamentaux de tolérance et de paix et son engagement sans faille en faveur de l’humanisme et du développement durable au niveau international.

Lors du 2ème Forum international, tenu le 22 mai 2011 à Genève, entre l’ex-président du Comité international olympique (CIO), Jacques Rogge, et l’ex-Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Ban Ki-Moon, Kamal Lahlou, alors vice-président du Comité national olympique marocain (CNOM), a proposé la célébration d’une journée internationale du sport pour sensibiliser aux valeurs nobles du sport au service du développement et de la paix.

Une année plus tard, le 22 avril 2012 à Moscou lors de l’Assemblée générale de l’A.C.N.O (Association des comités nationaux olympiques), Kamal Lahlou qui y représentait le Maroc, a réitéré la proposition et souligné son importance.

Cette proposition a été très bien accueillie et deux ans plus tard, plus précisément le 23 août 2013, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 6 avril Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, pour mettre en avant la contribution du sport et de l’activité physique à l’éducation, au développement humain, à l’adoption de modes de vie sains et à l’édification d’un monde pacifique.

Depuis, la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix est célébrée chaque année pour insister sur le rôle prépondérant du sport dans la promotion du vivre ensemble dans un monde plus inclusif et plus pacifique.

Sur le plan national, cette journée internationale est une occasion de réaffirmer l’engagement indéfectible de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à accorder à ce secteur une place de choix dans la dynamique de développement du Royaume et à l’ériger comme un pilier de la politique économique et sociale du Maroc.

Cela se reflète notamment par les différents chantiers et initiatives menés pour le développement du sport et son rayonnement aux niveaux continental et international, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi.

Les efforts colossaux déployés depuis des années par le Royaume en matière de formation et de mise en place d’infrastructures et d’équipements sportifs aux standards internationaux a porté ses fruits, avec de nombreux exploits sportifs réalisés dans les plus grands rendez-vous continentaux et mondiaux, portant haut les couleurs du Maroc sur la scène internationale.

En octobre 2008, le message adressé par le Souverain aux participants aux 2-èmes Assises nationales du sport à Skhirat a esquissé les contours d’une politique sportive nationale ambitieuse, soulignant la nécessité de consacrer la pratique sportive comme un des droits fondamentaux de l’Homme et d’y faciliter l’accès aux hommes et aux femmes de toutes les franges de la société.

“Le sport est un levier fort de développement humain, d’inclusion, de cohésion sociale et de lutte contre la misère, l’exclusion et la marginalisation”, avait affirmé Sa Majesté le Roi dans ce message.

La Constitution de 2011 a d’ailleurs consacré le sport comme un droit fondamental et a défini le rôle et la responsabilité de l’État et des institutions publiques et des collectivités territoriales dans l’encadrement de la pratique sportive.