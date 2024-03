Journée internationale de la femme : la province de Mediouna abrite, mercredi prochain, la 3è course féminine de la victoire

dimanche, 3 mars, 2024 à 15:46

Rabat – La Fédération Royale Marocaine du Sport pour Tous organisera, mercredi prochain, la troisième édition de la course féminine de la victoire de la province de Mediouna, sous le signe « le sport au service de l’autonomisation des femmes et des filles ».

La course, qui sera organisée en collaboration avec l’association des amis du sport et de la culture à Mediouna et la préfecture de la province de Mediouna, se tiendra dans la Kasba ismaélite de Mediouna (3,8 km) à partir de 11h00.

La deuxième édition de cette manifestation sportive avait connu la participation de 3000 filles et femmes, toutes catégories sociales et tranches d’âges confondues, dont des participantes en situation de handicap.