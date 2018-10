Judo : la FRMJAMA approuve les rapports moral et financier 2017-2018 et l’harmonisation de ses statuts avec la loi 30-09

dimanche, 28 octobre, 2018 à 17:30

Casablanca – La Fédération royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés (FRMJAMA) a approuvé, samedi soir à Casablanca, les rapports moral et financier au titre de la saison 2017-2018, ainsi que l’harmonisation de ses statuts avec les dispositions de la loi 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports.