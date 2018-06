La compagnie maritime “FRS” lance un appel à candidature pour participer à la compétition sportive “Eurafrica Trail 2018”

vendredi, 8 juin, 2018 à 13:28

Rabat – “FRS” a annoncé jeudi avoir lancé via ses réseaux sociaux un appel à candidature pour faire partie du FRS Team, l’équipe qui représentera cette compagne maritime à la compétition sportive “Eurafrica Trail 2018”, une course de montagne entre les deux continents africain et européen.