La presse tunisienne évoque un match choc entre le WAC et l’Espérance de Tunis

vendredi, 31 mai, 2019 à 13:12

Tunis-La presse tunisienne paraissant ce vendredi a évoqué un “match choc”, qui sera disputé ce soir au stade olympique de Radès (Banlieue de Tunis), lors de la finale-retour de la ligue des champions d’Afrique entre le Wydad de Casablanca (WAC), une “équipe difficile à vaincre”, et l’Espérance Sportive de Tunis (EST), tenante du titre.

A cet égard, le journal “Assabah” relève que tous les projecteurs sont désormais braqués sur le stade olympique qui accueillera une finale cent pour cent arabe et qui intervient suite à une saison riche durant laquelle le football arabe a nettement triomphé sur son homologue africain par KO dans les compétitions continentales.

Il soutient que les espérantistes ambitionnent de conserver leur titre pour la deuxième saison consécutive et monter ainsi sur le podium pour la quatrième fois dans l’histoire du club, tandis que le Wydad de Casablanca rêve d’enrichir son palmarès avec un nouveau titre et de prendre sa revanche de la finale de 2011 qu’il a perdue justement face à l’Espérance.

“Une chance inouïe s’offre aux coéquipiers de Anis Al Badri pour réécrire l’histoire, trôner le football africain et affirmer de la sorte son leadership, mais ils affronteront une équipe difficile qui fera de son mieux pour surprendre les espérantistes”, explique-t-il, notant que bien que le Wydad ressentira l’absence de son leader Bahim Nekkach, il dispose d’un entraîneur expérimenté et qui, par surcroît, connaît bien l’Espérance de Tunis qu’il a entraîné depuis des années et remporté avec lui la Ligue des champions d’Afrique en 1994.

Après avoir rappelé les événements qui ont précédé cette finale décisive, allusion faite aux erreurs d’arbitrage ayant émaillé le match aller qui s’est déroulé à Rabat il y a une semaine, le journal estime que cela rendra cette “finale de rêve” encore plus alléchante et plus enthousiaste et mettra inéluctablement la pression sur les joueurs des deux équipes.

Et d’ajouter que l’Espérance devra bien se concentrer sur le jeu, la défense, le contrôle du milieu du terrain et surtout ne pas se précipiter ou laisser des espaces vides à son rival, sachant que le Wydad de Casablanca accorde une grande importance aux coups francs pour surprendre ses adversaires.

Même son de cloche chez le quotidien “Assahafa Al Yaoum” qui estime que cette rencontre sera l’une des finales les plus importantes de la compétition, au regard du palmarès des deux équipes.

Il explique que les calculs du match retour diffèrent complètement de ceux du match aller, car les données sont variables puisque l’Espérance joue aujourd’hui à domicile et sur son terrain, tandis que le Wydad n’a rien à perdre sachant que le résultat du match aller disputé à Rabat ne sert pas ses intérêts, une situation que l’équipe marocaine pourra mettre à profit et jouer ainsi sans réelle pression.

Pour sa part, le journal “Al Maghreb” écrit que l’Espérance est revenue de Rabat avec un but précieux, estimant que la confrontation d’aujourd’hui pourrait être plus facile si les espérantistes avaient exploité toutes les occasions offertes lors du match aller.

Idem pour “Le Quotidien” qui revient sur les déclarations de Walid Hichri, champion d’Afrique avec l’EST en 2011, dans lesquelles il met l’accent sur l’expérience de l’entraîneur du WAC, Faouzi Benzerti.

“Faouzi Benzarti est un entraîneur titré, chevronné et intelligent. Regardez comme il a su revenir dans le match à la finale aller et égaliser, alors que son équipe jouait en infériorité numérique”, a dit l’ancien défenseur des “sang et or”.

Cité également par la publication, Abdelkrim Miri dit “Krimo” s’est dit “optimisme” en comptant notamment sur l’expérience de l’entraîneur du WAC pour que l’équipe obtienne ce soir à Radès gain de cause.

“Le match ne sera guère facile. Il se déroulera sous une très forte pression, sachant que le WAC saura recourir à son expérience et surtout à son entraîneur Faouzi Benzarti”, explique l’ex-buteur du onze marocain, émettant l’espoir que “les joueurs de WAC sont fin prêts sur le plan mental pour gagner cette bataille, sachant qu’elle va se dérouler dans des conditions bien particulières”.

Disant s’attendre à une victoire finale du WAC pour rentrer à Casablanca avec le trophée, Krimo souligne que la défense doit faire preuve de beaucoup de vigilance pour ne pas encaisser de but et que la ligne d’attaque doit être percutante et efficace.

Sous le titre “EST-WAC : Encore 90 minutes de souffrances !”, “Le Temps” évoque un “match sous haute tension” entre les clubs marocain et tunisien, relevant que “quelques heures nous séparent d’une finale retour qui, vu son importance et les forces en présence, ne rendra son verdict qu’au coup de sifflet final”.

“Match entre une équipe, l’Espérance ST, qui abordera le match avec ce but réalisé en déplacement outre l’apport d’un public tout acquis à la cause de son équipe, et une autre, le Wydad de Casablanca dont les joueurs, super motivés, continuent pourtant à croire à l’exploit en terre tunisienne comme ils l’ont fait deux semaines auparavant en Afrique du Sud devant le Mamelodi Sandowns”, commente la publication.

Elle ajoute que “Les Rouges” auront, cette fois-ci, à traiter avec une Espérance déterminée à ne pas laisser filer un titre acquis de haute lutte, six mois plus tôt, sur cette même pelouse de Radès devant ce même public qui sera tout acquis à la cause de ses favoris.

Le journal rappelle que trois joueurs et non des moindres manqueront à l’appel : Ben Chérifia, Dhaouadi et Chaalali qui restent, qu’on le veuille ou non, parmi les joueurs incontournables de l’équipe rentrante, soulignant qu’il restera, si ce n’est pas déjà fait, au duo constitué de Moïne Chaabani et Mejdi Traoui, de trouver la parade appropriée à ces absences.

Et de faire savoir que les buts seront gardés par Rami Jéridi qui aura devant lui un axe en défense composé de Yacoubi qui suppléera Dhaoudi et Chemmam, ajoutant que l’unique point d’interrogation est à chercher dans le joueur qui aura à remplacer Chaalali, le joueur le plus en forme du moment.

Pour sa part, “La Presse de Tunisie” estime que “ce soir dans une veillée ramadanesque pas comme les autres, on connaîtra vers le coup de minuit, le nom de l’heureux élu qui s’adjugera le sacre africain de la Ligue des champions”.

Le stade de Radès qui sera le théâtre de cet événement tant attendu sera sûrement pris d’assaut par des supporters qui ont tous acheté leurs billets d’accès dès les premières heures de l’ouverture des guichets de vente. “C’était une vraie frénésie à la hauteur de cette apothéose qui réunira l’Espérance Sportive de Tunis et le Wydad Casablanca dans le cadre de la finale retour qui se jouera une semaine après celle de l’aller qui a eu lieu vendredi dernier à Rabat et qui s’était terminée sur le score d’un but partout”, décrit-il.

La mission de l’Espérance dans cette ultime étape de la compétition ne sera certes pas facile eu égard à l’ambiance de derby maghrébin qui caractérisera la rencontre, commente-t-il.