L’Académie Mohammed VI de Football, pépinière de sportifs de haut niveau (journal paraguayen)

jeudi, 6 juin, 2024 à 18:13

Asuncion – L’Académie Mohammed VI de Football prépare des sportifs de haut niveau, tout en leur offrant une formation académique solide pour que ces jeunes athlètes « donnent le meilleur d’eux-mêmes, à tout moment », écrit jeudi le quotidien paraguayen « La Tribuna ».

Dans un reportage signé depuis Rabat par l’envoyé du journal Ignacio Martinez, « La Tribuna » décrit dans les détails les installations de l’Académie et les formations offertes aux jeunes footballeurs promis à un bel avenir.

Sous le titre « Une académie qui forme des jeunes comme athlètes et comme des personnes utiles », Ignacio Martinez décrit comme une « expérience particulière » la visite de l’Académie Mohammed VI de Football, « un campus qui s’étend sur une superficie de 18 hectares, composé de centres modernes dans toutes les disciplines sportives pour accueillir et encadrer les jeunes ».

« Pour le Maroc, poursuit La Tribuna, la réussite d’un processus sélectif tel que la formation d’un joueur, nécessite un juste équilibre entre l’apprentissage du football et la réussite scolaire »

Citant des responsables de l’Académie, le journal ajoute que cette institution se fait un devoir « d’offrir à chacun de ses résidents une formation académique et une expérience humaine au moins équivalente à celle qu’ils ont reçue dans leur milieu d’origine ».

Chaque futur athlète, « quel que soit son niveau au moment de son intégration, est tenu de poursuivre sa scolarité normale sur place au sein du Groupement Scolaire Privé de l’académie (agréé par le Ministère de l’Éducation Nationale) qui dispense un enseignement primaire, secondaire et universitaire », indique l’article.

En plus de préparer les joueurs à concourir au plus haut niveau, cette formation vise également à proposer aux jeunes bacheliers des cours de langues et d’informatique, axés sur l’amélioration de la communication pour faciliter l’entraînement au quotidien, note le journal paraguayen, faisant remarquer que « Bien sûr, il y a aussi la discipline. Chaque étudiant de l’Académie doit s’engager à donner le meilleur de lui-même à tout moment (…), et un rapport semestriel dans ce sens est adressé aux parents ».

La Tribuna fait observer que les recettes générées par les ventes de joueurs formés par l’Académie sont réinjectées dans ses infrastructures et dans la formation de ses nouveaux résidents.

La haute qualité des installations de l’Académie, la discipline qui y règne et le niveau des programmes sportifs et académiques dispensés font dire en conclusion à l’auteur du reportage que «le Maroc se prépare sérieusement pour la Coupe du monde 2030».